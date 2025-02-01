محمود عرفات: حريصون على دعم المهندسين من التخرج حتى التقاعد

أكد المهندس محمود عرفات، الأمين العام لنقابة المهندسين، أن مشاركة المهندسين في الجمعيات العمومية للشعب الهندسية تعد ركيزة أساسية في العمل النقابي، حيث تتيح الفرصة لمراجعة ما تحقق من إنجازات خلال العام الماضي، إلى جانب طرح رؤى جديدة تسهم في تطوير العمل النقابي خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف عرفات أن النقابة تتحمل مسؤولية دعم المهندسين منذ دراستهم الجامعية وحتى التقاعد، حيث تعمل على تقديم برامج تدريبية متطورة لتأهيل الشباب لسوق العمل، كما تسعى إلى تحسين منظومة الخدمات المقدمة للمهندسين، وعلى رأسها الرعاية الصحية والمعاشات، لمواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة.