ads
السبت 01 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

محمود عرفات: حريصون على دعم المهندسين من التخرج حتى التقاعد

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد المهندس محمود عرفات، الأمين العام لنقابة المهندسين، أن مشاركة المهندسين في الجمعيات العمومية للشعب الهندسية تعد ركيزة أساسية في العمل النقابي، حيث تتيح الفرصة لمراجعة ما تحقق من إنجازات خلال العام الماضي، إلى جانب طرح رؤى جديدة تسهم في تطوير العمل النقابي خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف عرفات أن النقابة تتحمل مسؤولية دعم المهندسين منذ دراستهم الجامعية وحتى التقاعد، حيث تعمل على تقديم برامج تدريبية متطورة لتأهيل الشباب لسوق العمل، كما تسعى إلى تحسين منظومة الخدمات المقدمة للمهندسين، وعلى رأسها الرعاية الصحية والمعاشات، لمواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة.

أبناء المهندسين نقابة