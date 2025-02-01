ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 47 ألفا و487 شهيدا

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 47 ألفا و487 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها، اليوم السبت، إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111 ألفا و588 جريحا، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت المصادر الطبية إلى أن 27 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، منهم 24 شهيدا انتُشلت جثامينهم، وشهيدان متأثران بجروحهما، وشهيد جديد، كما وصلت 8 إصابات إلى المستشفيات، نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي طولكرم، أصيب مواطن، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حارة قاقون بمخيم طولكرم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها نقلت رجلا (50 عاما) من مخيم طولكرم مصابا برصاص حي بالصدر، ويجرى إنعاش القلب والرئتين.

وفي السياق، أصيب طفل (15 عاما) بالرصاص الحي لقوات الاحتلال الإسرائيلي بمحيط سجن عوفر العسكري، المقام على أراضي بلدة بيتونيا غرب رام الله.

وذكر الهلال الأحمر أن طواقمه في رام الله تعاملت مع إصابة لطفل بالرصاص الحي في الفخذ وجرى نقله إلى المستشفى، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الصوتية صوب المواطنين المتواجدين عند التلة المحيطة بمعتقل "عوفر" في بلدة بيتونيا غرب رام الله، تزامنا مع خروج حافلة الأسرى المحررين في الدفعة الرابعة من اتفاق وقف إطلاق النار.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، 7 مواطنين لدى اقتحامها قرية دير عمار غرب رام الله.

وفي نابلس، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز السام خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قصرة جنوب نابلس.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس، وقرية تل غربا.