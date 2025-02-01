وكيل نقابة المهندسين: الشعب الهندسية تشهد تطورًا كبيرًا في الأداء

أكد الدكتور المهندس هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين، أن الشعب الهندسية داخل النقابة تشهد تطورًا ملحوظًا في أدائها، حيث أصبح هناك شكل جديد من العمل يتسم بالتطوير والتحسين.

وأشاد بالدور الذي تقوم به الشعب الهندسية في التواصل مع أعضائها، مشيرًا إلى أن البداية كانت مع نقابة مهندسي الإسكندرية، وهو ما يعكس التكامل بين الشعب الهندسية والتعاون فيما بينها في إعداد الأنشطة المختلفة.

وأضاف سعودي اليوم، أن النقابة تتابع عن كثب قضية معامل التحاليل الطبية، موضحًا أن ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة للمهندسين دفع النقابة إلى اتخاذ موقف واضح، بالتعاون مع نقابتي الأطباء والصيادلة، لإيجاد بدائل تنافسية تضمن تقديم خدمات صحية بأسعار مناسبة للأعضاء.