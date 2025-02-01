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السبت 01 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سام مرسي يقود إيبسويتش تاون أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

سام مرسي
سام مرسي
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أعلن فريق إيبسويتش تاون عن التشكيل الأساسي الذي يقوده المحترف المصري سام مرسي وسيخوض به مباراته أمام ساوثهامبتون في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

التشكيل الأساسي لإيبسويتش تاون:

حراسة المرمى: موريتش

خط الدفاع: توانزيبي، أوشيا، جريفز

خط الوسط: ديفيس، سام مرسي ، كاجوست، هاتشينسون

خط الهجوم: إنسيسو، برودهيد، ديلايب

يدخل فريق إيبسويتش تاون المباراة بمعنويات مرتفعة وسعي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافسه القوي، حيث يعتمد الفريق على خبرة النجم المصري سام مرسي والشباب في خط الهجوم بقيادة برودهيد وديلايب لتحقيق مفاجأة أمام ساوثهامبتون.

المباراة تعد اختبارًا حقيقيًا للفريقين في رحلتهما لتحقيق الأهداف هذا الموسم، وسط توقعات بمواجهة مثيرة على أرض الملعب.

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