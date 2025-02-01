مي عمر تشارك جمهورها الصورة الترويجية لمسلسل إش إش

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها الصورة الترويجية لمسلسل إش إش، والمنتظر عرضة للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل.

ونشرت الفنانة مي عمر على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة ترويجية للمسلسل، وتصدرت الصورة الخاص بالعمل.

منشور الفنانة مي عمر

وعلقت الفنانة مي عمر على الصورة "بسم الله توكلنا على الله، مسلسل اش اش للمخرج محمد سامي، على أم بي سي مصر وأم بي سي، رمضان يجمعنا".

وعلق الجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا بالتهنئة لها على العمل، وتمنيات بالنجاح والمنافسة خلال الموسم الرمضاني.

المسلسل بطولة مي عمر، ماجد المصري، دينا، هالة صدقي، إنتصار، إدوارد، والإخراج محمد سامي.

شارك المخرج محمد سامي زوجته الفنانة مى عمر، فى الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل"نعمة الافوكاتو"، بطولة مى عمر، كمال أبو ريه، أحمد زاهر، اروى جوده، لبنى ونس، سامى مغاوري، والإخراج محمد سامى.