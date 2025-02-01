أسعار الذهب مساء تعاملات السبت 1 فبراير 2025

تراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلية، مساء تعاملات اليوم 1 فبراير 2025، وفقد الجرام نحو 5 جنيهات، في ظل العطلة الأسبوعية لبورصة الذهب العالمية، والتي تعاود التداول الاثنين.

وسجل سعر عيار 21 نحو 3900 جنيهًا للجرام، وبلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 4457.25 جنيهًا، وسعر عيار 18 نحو 3342.75 جنيهًا، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 31200 جنيه.

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن تثبيت سعر الفائدة والإبقاء عليه دون تغيير عند حدود 4.25% و4.5%، وذلك في أول اجتماع له بعد تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه.

وفي هذا الإطار، شهد سعر الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في شهر يناير الجاري بنحو 120 جنيهًا، على خلفية الارتفاع الكبير في سعر الذهب العالمي الذي بلغ أعلى مستويات له خلال ثلاثة أشهر، وفق بيان رسمي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات.