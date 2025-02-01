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السبت 01 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على شاب ألقى زوجته من الشباك بالسلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب ألقى زوجته من شباك شقتهم بسبب شكه في سلوكها بمنطقة السلام .
تلقت أجهزة الأمن بمديرية امن القاهرة بلاغا من الأهالي بسقوط سيدة من أعلى عقار بمنطقة السلام ثان ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين سقوط  سيدة عمرها 33 سنة بعد قيام زوجها بإلقائها من الشباك بالطابق الثالث .

تم نقل الزوجة للمستشفى فى حالة حرجة لتلقى العلاج ،  والقى القبض على المتهم ، وأعترف بارتكاب الواقعة بسبب شكه في سلوكها .
وقال المتهم أنه نشبت مشادة كلامية بينه وبين زوجته بسبب شكه في سلوكها تطورت لمشاجرة تبادلوا فيها السباب فقام بالتعدي عليها بالضرب المبرح ثم القاها من شرفة الشباك .

 ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على باقي تفاصيل الواقعة ،وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

شكه في سلوكها السلام القاهرة