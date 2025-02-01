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السبت 01 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل دفاعي لفريق بورنموث لايقاف خطورة ليفربول في الدوري الإنجليزي

قريق بورنموث
قريق بورنموث
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كشف فريق بورنموث، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به المباراة المرتقبة أمام فريق ليفربول، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

التشكيل الأساسي:

حراسة المرمى: أريزابالاجا

خط الدفاع: هويجسن، كيركيز، زابارني، كوك

خط الوسط: بروكس، كريستي، أدامز

خط الهجوم: أودانجو، كلويفرت، سيمينيو

يدخل فريق بورنموث اللقاء بمعنويات مرتفعة وسعي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافس قوي مثل ليفربول. يعتمد التشكيل على التوازن  يجمع بين الشباب والخبرة، مع التركيز على استغلال الفرص الهجومية والدفاع بإحكام لإيقاف هجوم ليفربول القوي.

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