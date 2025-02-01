محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

أعلن أرنى سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة بورنموث ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

التشكيل الأساسي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: فان دايك، كوناتي، أرنولد، روبرتسون

خط الوسط: ماك أليستر، سوبوسلاي، جرافينبيرخ

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، دياز

البدلاء:

كليهير، نونيز، جوتا، جوميز، إيليوت، جونز، تسيميكاس، كواسنس، برادلي

يدخل ليفربول اللقاء برغبة قوية في تحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على صدارة الترتيب، معتمدًا على تشكيلته الأساسية بقيادة النجم محمد صلاح.

المباراة تعد اختبارًا مهمًا للفريق الذي يسعى لتقديم أداء قوي وحصد النقاط الثلاث ومواصلة تصدره الدورى الإنجليزي.