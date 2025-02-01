ads
السبت 01 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول لمواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن أرنى سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة بورنموث ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

التشكيل الأساسي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: فان دايك، كوناتي، أرنولد، روبرتسون

خط الوسط: ماك أليستر، سوبوسلاي، جرافينبيرخ

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، دياز

البدلاء:
كليهير، نونيز، جوتا، جوميز، إيليوت، جونز، تسيميكاس، كواسنس، برادلي

يدخل ليفربول اللقاء برغبة قوية في تحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على صدارة الترتيب، معتمدًا على تشكيلته الأساسية بقيادة النجم محمد صلاح. 

المباراة تعد اختبارًا مهمًا للفريق الذي يسعى لتقديم أداء قوي وحصد النقاط الثلاث ومواصلة تصدره الدورى الإنجليزي. 

محمد صلاح أرني سلوت التشكيل الأساسي الدوري الإنجليزي الممتاز المدير الفني لفريق ليفربول النجم محمد صلاح النقاط الثلاث فريق ليفربول محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول مواجهة بورنموث