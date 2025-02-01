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السبت 01 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل هجومي لفريق بوروسيا دورتموند لمواجهة هايدينهايم

فريق بروسيا دورتموند
فريق بروسيا دورتموند
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كشف فريق بوروسيا دورتموند، عن التشكيل الأساسي الذي سيدخل به المباراة أمام فريق هايدينهايم، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الألماني.

التشكيل الأساسي:

حراسة المرمى: كوبيل

خط الدفاع: أنطون، بينسبيني، رايرسون

خط الوسط: كان (القائد)، سابيتزر، براندت، جروس، دورنفيل

خط الهجوم: جيراسي، جيتينز

 

يسعى بوروسيا دورتموند لمواصلة نتائجه الإيجابية في هذا اللقاء، حيث يعتمد الفريق على مزيج من الخبرة والشباب لتحقيق النقاط الثلاث وتعزيز موقعه في جدول الترتيب. 

يذكر أن المباراة ستكون اختبارًا مهمًا للاعبين الأساسيين الذين تم اختيارهم لتقديم أداء مميز أمام الخصم.

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