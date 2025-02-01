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السبت 01 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

متحدث الصحة العالمية: نواجه ظروفًا صعبة في تقديم المساعدة بقطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال كريستيان ليندماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تواجه ظروفًا صعبة في تقديم المساعدة في قطاع غزة، مؤكدًا أن المنظمة تعمل جاهدة لإنقاذ المصابين الذين ما زالوا محاصرين بين ركام المنازل المدمرة في القطاع.

وأضاف ليندماير، عبر مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المنظمة تسعى إلى إجلاء أكبر عدد ممكن من المصابين إلى خارج غزة، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار سيسهم بشكل كبير في تسهيل عملية إجلاء المصابين من القطاع، مما يسمح بتقديم الدعم الطبي الضروري.

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