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السبت 01 فبراير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

عمر العبداللات يتألق في حفل مهرجان أمواج العقبة بالأردن

جانب من الحفل
جانب من الحفل
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تألق الفنان الأردني عمر العبداللات، خلال الحفل الذى أقيم ضمن فعاليات مهرجان أمواج العقبة، في مدينة العقبة الساحلية، على شاطئ البحر الأحمر بالأردن، والذى أقيم بالتعاون مع مهرجان جرش للثقافة والفنون.

قدم الفنان عمر العبداللاب خلال الحفل الذى حضره عدد كبير من جمهوره، باقة متميزة من أشهر أغانيه التي تفاعلوا معه فيها ورددوا كلمات أغانيه، منها، أغنية "تدرى تمنيتك"، وأغنية "النا الله"، وأغنية كيف الهمة"، وغيرها من الأغنيات.

وكان الفنان عمر العبداللات طرح أغنية جديدة مؤخراً بعنوان "أدمنت صوتك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات الشاعر محمد القاسمي، وألحان وتوزيع حاتم منصور.

عمر العبداللات مهرجان أمواج العقبة مهرجان جرش للثقافة والفنون تدرى تمنيتك