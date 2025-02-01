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السبت 01 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

حالة المعرفة في العالم المتغير.. محاضرة لـ المسلماني بمعرض الكتاب| فيديو وصور

رئيس الهيئة الوطنية
رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
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استضافت القاعة الرئيسية في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته السادسة والخمسين، لقاءً مميزًا مع الكاتب الكبير أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، تحت عنوان «حالة المعرفة في عالم متغير». 

أدار اللقاء الإعلامية ريهام الديب، بحضور الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب. وفيما يلي نستعرض أبرز ما جاء في المحاضرة.

المسلماني: إذا وصلت العلاقات الأمريكية الصينية إلى عدم الإنضباط سيصبح العالم في خطر

متفوقة على اليابان وألمانيا .. المسلماني: مصر من اكبر 10 دول في العالم من حيث القوة الناعمة

المسلماني: الرئيس عبر عن رؤية مصر في قضية غزة منذ البداية.. والمصريون واضحون في موقفهم

 

 

حالة المعرفة في العالم المتغير.. محاضرة لـ أحمد المسلماني في معرض الكتاب

ندوة المسلماني في معرض الكتاب (1)
ندوة المسلماني في معرض الكتاب (1)
ندوة المسلماني في معرض الكتاب (2)
ندوة المسلماني في معرض الكتاب (2)
ندوة المسلماني في معرض الكتاب (3)
ندوة المسلماني في معرض الكتاب (3)
ندوة المسلماني في معرض الكتاب (4)
ندوة المسلماني في معرض الكتاب (4)
ندوة المسلماني في معرض الكتاب (5)
ندوة المسلماني في معرض الكتاب (5)
ندوة المسلماني في معرض الكتاب (6)
ندوة المسلماني في معرض الكتاب (6)
ندوة المسلماني في معرض الكتاب (7)
ندوة المسلماني في معرض الكتاب (7)
ندوة المسلماني في معرض الكتاب (8)
ندوة المسلماني في معرض الكتاب (8)
ندوة المسلماني في معرض الكتاب (9)
ندوة المسلماني في معرض الكتاب (9)
ندوة المسلماني في معرض الكتاب (10)
ندوة المسلماني في معرض الكتاب (10)
ندوة المسلماني في معرض الكتاب (11)
ندوة المسلماني في معرض الكتاب (11)
ندوة المسلماني في معرض الكتاب (12)
ندوة المسلماني في معرض الكتاب (12)
ندوة المسلماني في معرض الكتاب (13)
ندوة المسلماني في معرض الكتاب (13)
ندوة المسلماني في معرض الكتاب (14)
ندوة المسلماني في معرض الكتاب (14)
ندوة المسلماني في معرض الكتاب (15)
ندوة المسلماني في معرض الكتاب (15)
معرض القاهرة الدولي للكتاب الكاتب الكبير أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للاعلام الدكتور أحمد بهي الدين