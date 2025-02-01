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السبت 01 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

هارى كين يقود تشكيل بايرن ميونيخ أمام هولشتاين كيل

هارى كين
هارى كين
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أعلن فريق بايرن ميونيخ، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة فريق هولشتاين كيل، في المباراة التي تقام اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ20  من الدورى الالماني.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: أوباميكانو، مين-جاي، جوشوا كيميش

خط الوسط: كينجسلي كومان، أوليسي، جيريرو، لايمر

خط الهجوم: موسيالا، بافلوفيتش، هاري كين

البدلاء:
أوربخ، جنابري، ساني، دانييل دالي، بالينيا، بوي، مولر، ستانيشيتش، أزنو

يدخل الفريق البافاري اللقاء بهدف تحقيق الانتصار ومواصلة المنافسة على اللقب، حيث يسعى المدرب إلى تقديم أداء قوي يعكس الطموحات الكبيرة للفريق هذا الموسم.

المباراة تعد اختبارًا مهمًا للعديد من اللاعبين، خاصة العناصر الأساسية التي تتطلع للحفاظ على استمرارية النتائج الإيجابية.

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