الاتحاد الأفريقي يشيد بالأداء الاستثنائي لفراعنة اليد في بطولة العالم

هنأ الاتحاد الأفريقي لكرة اليد برئاسة منصور أرينو نظيره المصري برئاسة خالد فتحي علي الأداء الاستثنائي الذي قدمة منتخبنا الاول في بطولة العالم لكرة اليد ، والتي حقق فيها إنجاز تاريخي بالفوز بالمركز الخامس في بطولة العالم التي استضافتها كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من ١٤ يناير وحتي ٢ فبراير ..

وحرص الاتحاد الأفريقي علي إرسال برقيتي تهنئة للاتحاد المصري الاول بالتأهل لدور الثمانية ، والثانية اشادة بالأداء المتميز الذي قدمة فراعنة اليد في المونديال ..

تجدر الإشارة الي ان منتخب اليد قدم اداء استثنائي في بطولة العالم صفق له العالم ، وعاد للوطن بإنجاز لم يتحقق منذ اكثر من ٢٠ سنة بتحقيق المركز الخامس عالميا ..

فاز منتخبنا في الدور التمهيدي علي الأرجنتين والبحرين وكرواتيا صاحب الأرض والجمهور والتي لم تخسر حتي الآن سوي من منتخبنا .. وفي الدور الرئيسي خسر من ايسلندا وفاز علي سلوفينيا وكاب فيردي ، وتأهل لدور الثمانية وخسر من فرنسا بشكل دراماتيكي بهدف بجزء من الثانية ، بعدما كان قاب قوسين او ادني من التأهل للمربع الذهبي .