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السبت 01 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نقابة الصحفيين تكرم رئيس جامعة الإسكندرية

نقابة الصحفيين بالإسكندرية
نقابة الصحفيين بالإسكندرية
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استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية مجلس نقابة الصحفيين برئاسة رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين حيث قدم مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية  التهنئة لرئيس الجامعة  علي ثقة القيادة السياسية بمناسبة صدور القرار الجمهورى بتعيين سيادته رئيسا للجامعة لدورة ثانية متمنين  له التوفيق والاستمرار في بذل الجهد للارتقاء بمستوى الجامعة التي شهدت نجاحات متميزة في مجالات التعليم العالي و البحث و العلمي و خدمة المجتمع.

كما اهدي نقيب الصحفيين بالإسكندرية درع نقابة الصحفيين للرئيس الجامعة و اوضح ان اللقاء شهد بحث أوجه التعاون بين نقابة الصحفيين بالإسكندرية و جامعة الإسكندرية مشيرا الي الاتفاق علي توقيع برتكول تعاون يتضمن توفير خدمات تعليمية للسادة الصحفيين و أبنائهم بالاضافة الي التعاقد مع المستشفيات الجامعية ضمن مشروع علاج نقابة الصحفيين  مضيفا الي ان اللقاء تناول أيضا أوجه التعاون بين نقابة. الصحفيين وجامعة الإسكندرية في مختلف المجالات، لخدمة المجتمع السكندري.

حضر اللقاء وفد نقابة الصحفيين بالإسكندرية برئاسة الكاتب الصحفى رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين،  و  رامي ياسين سكرتير عام النقابة، و شوكت سعد و هدي الساعاتي وكيلي المجلس و خالد الأمير،  عضو المجلس و مشرف عام النشاط والدكتور علي عبدالمحسن نائب رئيس الجامعة و عميد كلية الطب،  وعدد من أساتذة  الجامعة.

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