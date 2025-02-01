صحة سوهاج: الكشف الطبي على 7 آلاف مواطن خلال يناير 2025

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية والكشف علي ما يقرب من 7 ألاف مواطن بـ 3 مراكز وهى ساقلتة، أخميم، جهينة، وذلك بقري الفارسية ، الرياينة الحاجر ، نجوع الصوامعة شرق ، الصوامعة شرق ، السلاموني ، أبوبكر ، نزلة علي من خلال 7 قوافل طبية مجانية استهدفت القري الأكثر احتياجاً لتلك الخدمات خلال هذا الشهر

وأضاف " دويدار " ان القوافل الطبية تضم كافة التخصصات الطبية من ( الباطنة _ الأطفال _ عظام _ جراحة _ الأسنان _ الجلدية _ نساء و ولادة ) بجانب خدمات الأشعة و التحاليل الطبية و بالإضافة الي صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.

وتابعت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل الطبية أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج الي إجراء عمليات جراحية الي المستشفيات الحكومية و أن جميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل مجاناً..لافتة إلى الالتزام بتطبيق وقواعد مكافحة العدوى أثناء تنفيذ تلك القوافل

وتأتى هذه القوافل الطبية ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية " حياة كريمة " والتى من أهدافها التخفيف عن كاهل المواطن الأكثر احتياجاً بالريف و المناطق العشوائية في الحضر لمثل تلك الخدمات.