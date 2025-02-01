2410 طلاب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول لبرامج التعليم المدمج بجامعة سوهاج

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لبرامج التعليم المدمج للعام الجامعي 2024 /2025 ، وذلك بمختلف البرامج الدراسية بالشراكة مع جامعتي القاهرة والمنيا، وقد رافقه فى الجولة الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور كمال سيد خليل مدير مركز التعليم المدمج.

وقال النعماني، أنه تم الاطمئنان على سير العملية الامتحانية فى أجواء من الهدوء والاستقرار دون رصد أية مشكلات تعوق انتظامها، موضحاً أن مواصفات ورقة الامتحانات وضعت وفقاً للمعايير التى أقرها مجلس الجامعة، وبما يتناسب مع القدرات المختلفة للطلاب، موجهاً الشكر لإدارة المركز على ما يبذلوه من مجهودات حثيثة من أجل تحسين الخدمات التعليمية، وتيسير إجراءات الالتحاق ببرامج التعليم المدمج.

وقال الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الامتحانات يؤديها 2410 طالب وطالبة بمختلف البرامج، وتم توزيعهم على عدد من اللجان داخل مجمع مدرجات الدكتور السماحي، وأيضاً مجمع المدرجات المركزي بمقر الجامعة القديم، مضيفاً أن امتحانات الشراكة مع جامعة القاهرة تعقد على 3 فترات، حيث تبدأ الفترة الأولى الساعة 10 صباحاً، والثانية فى 1 ظهراً، والثالثة تبدأ 3 عصراً، أما امتحانات الشراكة مع جامعة المنيا فتجري على فترتين من 10 صباحاً وحتى 2 ظهرا، موجهاً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حالة حدوث أحداث غش أو شغب داخل اللجان، لضمان سير انتظام الامتحانات بكل يسر.

وأوضح الدكتور كمال سيد خليل، أن برامج الشراكة مع جامعة القاهرة تضم برامج (التجارة، الترجمة الإنجليزية، الاجتماع، النشر والحفظ الرقمي، علم النفس، التاريخ، التربية الخاصة، الطفولة المبكرة، ودار العلوم)، ويؤديها 1950 طالب، وتستمر الامتحانات فيها فى الفترة من 26 يناير وحتى 11 من فبراير، أما برامج الشراكة مع جامعة المنيا فتشمل برنامج العلوم العربية والإسلامية وتحقيق التراث وبلغ عدد الطلاب به 460 طالب، وتستمر فيها الامتحانات فى الفترة من 27 يناير حتى 8 من فبراير 2025، مضيفاً أن مجلس إدارة المركز أتم استعداداته لامتحانات الفصل الدراسي الأول على أكمل وجه، حيث تم تشكيل لجان الكنترول، وتوزيع الملاحظين والتأكد من وجود الخدمات الطبية والأمنية، وتوفير كافة سبل الراحة لأداء الامتحانات بشكل منظم.

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