التصريح بدفن جثة مسن غرق في ترعه بالشرقية

قررت نيابة بلبيس اليوم السبت التصريح بدفن جثة مسن لقي مصرعه إثر سقوطه غارقا في مياه ترعة بناحية عزبة الفلاحة بطريق سندنهور وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول "خيري فتحي" 64 عاما مقيم بمركز بلبيس جثة هامدة وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها