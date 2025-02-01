ads
السبت 01 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التصريح بدفن جثة مسن غرق في ترعه بالشرقية

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت نيابة بلبيس اليوم السبت  التصريح بدفن جثة مسن لقي مصرعه إثر سقوطه غارقا في مياه ترعة بناحية عزبة الفلاحة بطريق سندنهور وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول "خيري فتحي" 64 عاما مقيم بمركز بلبيس جثة هامدة وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها

64 عام الأجهزة الأمنية بمديرية التصريح بدفن جثة مسن التصريح بدفن جثة بمديرية أمن الشرقية