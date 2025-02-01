صور.. إعلام أمريكي: رعب في إسرائيل من قوة تسليح الجيش المصري

أبرزت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية اليوم إعراب سفير دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة عن قلقه من حجم وتسليح الجيش المصري وتفوقه على نظيره الاسرائيلية في العدة والعتاد العسكري وانتشار حالة من الرعب والقلق لدى القادة والمجتمع في دولة الاحتلال.

و أبرزت “CNN” في تقرير لها اليوم تصريحات السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون والتي عبّر فيها عن القلق من القدرات العسكرية المصرية متسائلا عن سبب استمرار الجيش المصري بالتحديث والتطوير.

وآثار الخبر وتصريحات سفير دولة الاحتلال تفاعلا واسعا بين النشطاء المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق رصدت “البوابة نيوز” أهم تعليقات النشطاء المصريين عبر صفحة شبكة CNN الإخبارية الأمريكية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، والتي جاءت في شكل مظاهرة دعم وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد العام للجيش المصري العظيم وملحمة شعبية مصرية وطنية في الدفاع عن الجيش المصري ضد أي مخططات تريد النيل من الأمن والاستقرار في مصر.

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