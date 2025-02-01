بالفيديو.. أشرف العشري: تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين غير واقعية

أكد أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا تصنف تحت بند الحياد الأمريكي فبعد ساعات من توليه المنصب خرج على المجتمع الدولي بمجموعة من القرارات الصادمة فيما يتعلق بتهجير الفلسطينيين من غزة.

وشدد «العشري»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن تصريحات ترامب بتهجير الفلسطينيين هي قرارات غير واقعية وغير عملية على الإطلاق ولا تجد فرصة للتطبيق، أن هذه القرارات تتنافى مع الشرعية الدولية و تمسك الفلسطينيين بأرضهم، مؤكدًا أن مشهد عودة النازحين الفلسطينيين من جنوب القطاع إلى الشمال يعد ردًا على كل مقترحات وتصريحات ترامب.

وأضاف أنه لدى الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب الفرصة لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأن يتم فرض معادلة جديدة تؤدي إلى تسوية سياسية وفقاً للمبادئ الشرعية الدولية.

وأشار إلى أنه لابد أن يكون هناك استمرار وتهيئات الأجواء لمزيد من الوقت أمام فرص تنفيذ ما تبقى من صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة، متابعًا: «نتوقع أن ندخل في كثير من المتاهات و الظروف الصعبة في المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية و الثالثة لما سيلجأ إليه نتنياهو، من فرض الكثير من العراقيل والتحديات والذي يحتاج أن يسعى الجانب الأمريكي للوفاء بتعهداته التي قدمها للوسطاء المصريين و القطريين بأنه سيقدم الكثير من الضمانات لتنفيذ المرحلة الثانية والثالثة.