خدمات مرورية بالتزامن مع إنشاء محطة مترو الجيزة وإغلاق شارع الهرم

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من خدماتها المرورية المتنوعة والمنتشرة بمحيط الإغلاق الكلي لامتداد شارع الأهرام، منعا لظهور أى زحام مرورى بالطرق المحيطة بمنطقة أعمال إنشاء محطة مترو الجيزة، والتى تستغرق 6 سنوات مع إجراء تحويلات مرورية للسيارات، ومراقبة حركة لطرق بكاميرات مراقبة.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الاعمال الإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم، كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الاعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة .

غلق امتداد شارع الهرم لمدة 6 سنوات

وأعلنت محافظة الجيزة عن تسليم الهيئة القومية للأنفاق موقع الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو انفاق (١٤ - الجيزة) ضمن مشروع مترو انفاق الخط الرابع ( محطة ميدان الجيزة ) وإزالة منزل كوبرى الجيزة المعدنى المؤدى لكوبرى عباس وشارع البحر الأعظم .

وقالت محافظة الجيزة أن الأمر يستلزم إجراء غلق كلي لإمتداد شارع الأهرام في المنطقة المحصورة ما بين ميدان الجيزة و کوبری عباس تحديداً أمام مستشفى الرمد فى الإتجاهين أمام حركة المرور لتسليم موقع محطة مترو انفاق ( ١٤ – الجيزة ) للشركة المنفذة للأعمال علي أن يكون الغلق ابتداءً من الساعة ١٢:٥ صباح يوم السبت الموافق ١ /٢/٢٠٢٥ وحتى إنتهاء فترة الأعمال ( ست سنوات) .

الادارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية :-