محافظ الدقهلية يعلن رفع 1880 طن مخلفات من مقلب عشوائي بطلخا والمنصورة

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، انتهاء أعمال تنفيذ حملة نظافة مكبرة بقرية ميت الكرماء مركز طلخا، والمنطقة المركزية بمدينتي المنصورة وطلخا،موضحا انه جرى رفع 1880 طن مخلفات بلدية وتراكمات، وفقا لخطة العمل في رفع المقالب العشوائية ومنظومة عمل النظافة اليومية بنطاق المحافظة.

وقال محافظ الدقهلية إلى أنه تم رفع 1200 طن تراكمات تاريخية من مقلب عشوائي بقرية ميت الكرماء مركز طلخا ونقلها للمقلب الهندسي الصحي بقلابشو، ورفع 650 طن مخلفات بلدية من حي شرق وغرب المنصورة ومدينة طلخا، بالإضافة إلى رفع 30 طن أتربة نواتج كنس الشوارع والأرصفة ونقلها إلى مصنع التدوير بسندوب، في إطار العمل اليومي لمنظومة النظافة والشركات العاملة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن هذه الأعمال إلى جانب وجود 3 شركات نظافة ناشئة تقوم بجمع ونقل المخلفات بالمنطقة المركزية، وتضم حي شرق، وغرب، ومدينة المنصورة، ومدينة طلخا، مشيرا إلى أن أعمال حملات رفع المخلفات والتراكمات والنظافة اليومية تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة.



من جهته أشار محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة إلى، رفع كفاءة النظافة العامة بشارع الجيش وقناة السويس وسعد زغلول والمشاية وشارع الإمام محمد عبده وشارع الترعة وأحمد ماهر وساميه الجمل وشارع الخلطة الأسفلتية ومنطقة سندوب والمجزر وكلية الآداب والجلاء وعبد السلام عارف وبورسعيد والجمهورية وشارع مفارق بلقاس وكوبري طلخا وشارع النوادي.

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