نقابة الصحفيين تُنظم ورشة عمل لتعزيز السلامة النفسية للصحفيات

تُنظم لجنة المرأة بنقابة الصحفيين ورشة عمل متخصصة حول تعزيز السلامة النفسية للصحفيات، وسبل مواجهة تحديات وضغوط العمل الصحفي، خاصة في التغطيات الميدانية والحوادث والأحداث العاجلة تناقش الورشة تأثير الضغوط الناتجة عن العمل في مناطق الصراعات المسلحة، وتوفر استراتيجيات فعالة للتعامل مع الصدمات النفسية.

تُعقد الفعالية بعد غدٍ الإثنين 3 فبراير في تمام الساعة 12 ظهرًا، بقاعة المائدة المستديرة في الدور الثالث بمقر النقابة.

تستهدف الورشة الصحفيات الميدانيات، وتقدم لهن مساحة آمنة للنقاش والتدريب العملي على استراتيجيات التفريغ النفسي، التكيف مع تحديات العمل الميداني، وتعزيز التوازن الداخلي. يشارك في تقديم التدريب كلٌ من الزميلة شيرين عبد العظيم، نائب رئيس تحرير “الأهرام أبدو” ومدربة السلامة المهنية بالاتحاد الدولي للصحفيين، والزميلة نهى لملوم، مدربة بالاتحاد الدولي للصحفيين ومحاضرة بماجستير الإعلام الرقمي وأمن المعلومات بكلية الإعلام جامعة القاهرة.