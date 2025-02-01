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السبت 01 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ يوجه بإصلاح كسر خط مياه الشرب

لأهالي قرية سد خميس بسيدي سالم

إصلاح خط مياه الشرب
إصلاح خط مياه الشرب بقرية سدخميس
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 وجّه اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، بسرعة إصلاح كسر خط مياه الشرب قطر 8 بوصة، الخاص بقرية سد خميس_البياض بمركز سيدي سالم، حيث تم العمل الفوري على إصلاح العطل في خط المياه الرئيسي ومتابعة أعمال الإصلاح والإشراف عليها لتجنب أي انقطاع في المياه عن تلك القري، وذلك لضمان وصول مياه الشرب بشكل مستمر لأهالي قري سيدى سالم، تحت إشراف اللواء أشرف بدران، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع التأكيد على أهمية تقديم حلول سريعة وفعّالة لمعالجة أي مشكلات تواجه المواطنين، وتوفير المرافق والخدمات الأساسية بالجودة المطلوبة والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لخدمة أهالينا بمراكز المحافظة.

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شركة مياه الشرب والصرف الصحي كفر الشيخ مركز ومدينة سيدي سالم مياه الشرب والصرف الصحي محافظ كفرالشيخ يوجه بأصلاح خط مياه الشرب بقرية سد خميس