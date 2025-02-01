محافظ كفر الشيخ يوجه بإصلاح كسر خط مياه الشرب

وجّه اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، بسرعة إصلاح كسر خط مياه الشرب قطر 8 بوصة، الخاص بقرية سد خميس_البياض بمركز سيدي سالم، حيث تم العمل الفوري على إصلاح العطل في خط المياه الرئيسي ومتابعة أعمال الإصلاح والإشراف عليها لتجنب أي انقطاع في المياه عن تلك القري، وذلك لضمان وصول مياه الشرب بشكل مستمر لأهالي قري سيدى سالم، تحت إشراف اللواء أشرف بدران، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مع التأكيد على أهمية تقديم حلول سريعة وفعّالة لمعالجة أي مشكلات تواجه المواطنين، وتوفير المرافق والخدمات الأساسية بالجودة المطلوبة والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لخدمة أهالينا بمراكز المحافظة.

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