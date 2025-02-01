نقابة الصحفيين تُنظم دورة تدريبية حول إدارة الضغوط النفسية

يُطلق مركز التدريب بنقابة الصحفيين دورة متخصصة بعنوان “إدارة الضغوط النفسية في العمل الصحفي: التحديات، التأثير، وسبل المواجهة”، وذلك خلال أيام 9 و11 و12 فبراير، بمشاركة الأستاذة حنان فكري، عضو مجلس النقابة الأسبق والمتخصصة في العلاج النفسي والمشورة. تتضمن الدورة 7 جلسات تدريبية تمتد على مدار 3 أيام، وتستهدف تعزيز القدرة على التعامل مع ضغوط المهنة وتأثيرها على الحياة المهنية والشخصية.

تُتاح المشاركة لعدد محدود من الصحفيين، بحد أقصى 25 مشتركًا، مع أولوية التسجيل بأسبقية سداد الاشتراك البالغ 200 جنيه. للتسجيل، يمكن ملء الاستمارة عبر الرابط https://forms.gle/a5fFun3YAiyjfLac6، وللاستفسار الاتصال على 01099221510.