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السبت 01 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة وأعمال تطوير الاستاد

محافظ الدقهلية خلال
محافظ الدقهلية خلال جولته
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تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم عدد من شوارع وأحياء مدينة المنصورة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، والوقوف على حالة النظافة والاشغالات بالشوارع، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وتفقد المحافظ  أعمال تطوير ورفع كفاءة ملعب استاد المنصورة فيما يتعلق بأرض الملعب ومضمار الجري، وأكد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية القياسية في تنفيذ الأعمال والالتزام بالمواعيد المحددة لافتتاحه خلال العيد القومي للدقهلية، وأكد أنه لن يقبل أي تقصير في تنفيذ أعمال التطوير ولابد من خروج العمل بأفضل صورة وأعلى كفاءة، كما تفقد مجمع الملاعب ومجمع حمامات السباحة باستاد المنصورة الرياضي.
وتفقد محافظ الدقهلية عدد من شوارع المنصورة شملت، شارع النخلة ووجه لمدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتنسيق مع حي غرب برفع مستوى النظافة هناك، وكلف شركة النظافة بإعادة توزيع معدات النظافة وزيادة عدد حاويات جمع القمامة وزيادة عدد سيارات الجمع بالمنطقة، وتكثيف أعمال النظافة ورفع أي تجمعات أولا بأول، إلى جانب المتابعة اليومية لأعمال منظومة النظافة بنطاق الحي والحفاظ على مستوى النظافة اللائق الذي تحقق على مستوى المدينة واستمرار الحفاظ على المظهر الحضاري لها.

كما تفقد محافظ الدقهلية منافذ بيع الخضروات والفاكهة بشارع الجيش، وأكد على ضرورة الالتزام بالإعلان عن الأسعار عبر الشاشات الإلكترونية والالتزام بالأسعار المعلنة، كما تفقد سوق اليوم الواحد بشارع قناة السويس بالمنصورة، معربا عن رضاه بمستوى أداء السوق وأسعار السلع الغذائية المعروضة.

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محافظ الدقهلية: سوق اليوم الواحد بشارع قناة السويس بالمنصورة الجمعة والسبت أسبوعيًا

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محافظ الدقهلية: الرئيس السيسي حريص على التواصل مع الصحافة والإعلام لتوضيح الحقائق

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