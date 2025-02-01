محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة وأعمال تطوير الاستاد

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم عدد من شوارع وأحياء مدينة المنصورة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، والوقوف على حالة النظافة والاشغالات بالشوارع، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة ملعب استاد المنصورة فيما يتعلق بأرض الملعب ومضمار الجري، وأكد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية القياسية في تنفيذ الأعمال والالتزام بالمواعيد المحددة لافتتاحه خلال العيد القومي للدقهلية، وأكد أنه لن يقبل أي تقصير في تنفيذ أعمال التطوير ولابد من خروج العمل بأفضل صورة وأعلى كفاءة، كما تفقد مجمع الملاعب ومجمع حمامات السباحة باستاد المنصورة الرياضي.

وتفقد محافظ الدقهلية عدد من شوارع المنصورة شملت، شارع النخلة ووجه لمدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتنسيق مع حي غرب برفع مستوى النظافة هناك، وكلف شركة النظافة بإعادة توزيع معدات النظافة وزيادة عدد حاويات جمع القمامة وزيادة عدد سيارات الجمع بالمنطقة، وتكثيف أعمال النظافة ورفع أي تجمعات أولا بأول، إلى جانب المتابعة اليومية لأعمال منظومة النظافة بنطاق الحي والحفاظ على مستوى النظافة اللائق الذي تحقق على مستوى المدينة واستمرار الحفاظ على المظهر الحضاري لها.

كما تفقد محافظ الدقهلية منافذ بيع الخضروات والفاكهة بشارع الجيش، وأكد على ضرورة الالتزام بالإعلان عن الأسعار عبر الشاشات الإلكترونية والالتزام بالأسعار المعلنة، كما تفقد سوق اليوم الواحد بشارع قناة السويس بالمنصورة، معربا عن رضاه بمستوى أداء السوق وأسعار السلع الغذائية المعروضة.

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