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السبت 01 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جلسة الخطيب ورمضان تحسم مصير معلول في الأهلي

علي معلول لاعب الأهلي
علي معلول لاعب الأهلي
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عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي اليوم السبت، لبحث عدد من الملفات الخاصة بفريق الكرة الأول وعلى رأسها اللاعب الأجنبي الأخير في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويمثل اللاعب الأجنبي الأخير في قائمة الاهلي أزمة كبيرة في ظل رفض مارسيل كولر قيد التونسي علي معلول لاعب الفريق بعد تعافيه من الإصابة والعودة للتدريبات وتجديد عقده مع النادي ويمستك بالتعاقد مع لاعب أجنبي جديد في الميركاتو الشتوي الحالي بعد ضم الثنائي أشرف بن شرقي والسلوفيني نيجك جراديشار.

في الوقت الذي يرغب محمود الخطيب في قيد التونسي علي معلول بالقائمة ليكون خير تكريم لمسيرة اللاعب التونسي مع الأهلي في نهاية الموسم الحالي.

مصير معلول

وتناقش الخطيب مع محمد رمضان بشأن مصير علي معلول الذي أعلن في وقت سابق عبر وكيل أعماله الرحيل عن النادي في ظل غموض موقفه ورفض “كولر” قيده في القائمة.

 

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