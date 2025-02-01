محافظ الغربية: كورنيش المحلة حلم يقترب من الواقع لتغيير وجه المدينة العمالية

تواصل محافظة الغربية جهودها الحثيثة لإنهاء أعمال كورنيش المحلة الكبرى، المشروع الذي طال انتظاره ليكون المتنفس الحضاري الأول داخل المدينة العمالية وشريانًا مروريًا استراتيجيًا يربط المنطقة الصناعية بطريق المحلة - المنصورة، دون الحاجة لاختراق شوارع المدينة المزدحمة.

وخلال متابعته للأعمال الجارية أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن الكورنيش الجديد يمثل نقلة نوعية للمدينة، نظرًا لأهميته في تخفيف الضغط المروري وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للتنزه، مشددًا على ضرورة سرعة إنجاز الأعمال لافتتاحه في أقرب وقت ممكن.

وأشار "الجندي" إلى أن الكورنيش يُقام على ترعة بحر شبين بحي ثان المحلة، حيث سيساهم في تقليل الكثافة المرورية داخل المدينة من خلال توفير محور بديل، مما يسهل الوصول إلى طريق المحلة - سمنود - المنصورة والمناطق الطرفية، كما سيحد من دخول سيارات النقل الثقيل إلى شوارع المدينة، مما ينعكس إيجابيًا على حركة السير وجودة الحياة اليومية لأهالي المحلة الكبرى.