تعرف على تشكيل زد لمواجهة المصري البورسعيدي في الدوري

أعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به المصري البورسعيدي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

يستضيف فريق زد، اليوم السبت، نظيره المصري البورسعيدي على ملعب استاد السويس الجديد، في لقاء ينطلق في الرابعة عصرًا.

ويقود ديلسون كاموني تشكيل زد أمام المصري، حيث يتواجد على رأس الهجوم بجانب أحمد عادل ميسي ورشيد أحمد.

ويسعى زد لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الدوري، وذلك منذ فوزه على الاتحاد السكندري في الجولة الثامنة، حيث خسر بعدها الفريق من بيراميدز وسموحة.

ويحتل فريق زد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الخامس وفي رصيده 18 نقطة.

تشكيل زد ضد المصري البورسعيدي

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد عبد النبي - محمد إسماعيل - أحمد طارق - أحمد زكي.

خط الوسط: أحمد الصغيري - بيتر موتوموسي - مصطفى سعد ميسي.

وفي الهجوم: أحمد عادل ميسي - ديلسون كاموني - رشيد أحمد.