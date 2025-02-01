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السبت 01 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء   دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن ، بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32914 طن تشمل : 4700 طن صويا و 1330 طن ملح و 16016 طن يوريا و 6300 طن كلينكر و 4568 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 18675 طن تشمل : 1800 طن ذرة و 950 طن فول صويا و 3790 طن حديد و 3655 طن فول و 1580 طن خردة و 400 طن بازلاء و 6500 طن سكر .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 33165 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 70518 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4630 حركة .

كما غادر عدد 4 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتحميل شحنة تبلغ حوالى ( 2250 طن ) من القمح متجهه إلى صومعة امبابة  ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3232 حركة .
وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة (OLYMPOS SEAWAYS  )  التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتفريغ عدد 7 حاوية و عدد 28 تريلا فارغة و مملوءة و رأس شاحنة بإجمالي وزن بضائع وارد 354 طن ، كما قامت بتحميل عدد 7 حاوية و عدد 13 تريلا مملوءة ببضائع تصدير تشمل خضروات و فواكه و منسوجات وضفائر كهربائية بإجمالي وزن 354 طن متجهه إلي ايطاليا – هولندا – المانيا - انجلترا- سلوفيكيا – الدنمارك .

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