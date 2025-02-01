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السبت 01 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

على ذمة قضية أخري.. حبس رجل الأعمال المتهم بالنصب علي اللاعب أفشة 3 سنوات

أفشة
أفشة
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اصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حكمها بحبس رجل اعمال 3 سنوات في اتهامه بتبديد الامانه بالقاهرة الجديدة.

يذكر أن المتهم يواجه قضية أخري وهي النصب علي لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة.


وكشفت أوراق القضية، أن النيابة العامة نسبت للمتهم في القضية محل الحكم الحالية، انه بدائرة قسم القاهرة الجديدة اصدر شيكا بنكيا للمجنى عليه على النحو الوارد بالأوراق وطالبت بمعاقبته بالمواد: ١٢٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، وبعد الإطلاع وسماع المرافعة: حيث اتهمت النيابة العامة المتهم أنه أصدر الشيك المبين بالأوراق لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت معاقبته بالمادة ١٥٣٤ فقرة (أ) من قانون التجارة.

محكمة جنح القاهرة الجديدة حبس رجل أعمال 3 سنوات تبديد الأمانة القاهرة الجديدة