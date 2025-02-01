على ذمة قضية أخري.. حبس رجل الأعمال المتهم بالنصب علي اللاعب أفشة 3 سنوات

اصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حكمها بحبس رجل اعمال 3 سنوات في اتهامه بتبديد الامانه بالقاهرة الجديدة.

يذكر أن المتهم يواجه قضية أخري وهي النصب علي لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة.



وكشفت أوراق القضية، أن النيابة العامة نسبت للمتهم في القضية محل الحكم الحالية، انه بدائرة قسم القاهرة الجديدة اصدر شيكا بنكيا للمجنى عليه على النحو الوارد بالأوراق وطالبت بمعاقبته بالمواد: ١٢٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، وبعد الإطلاع وسماع المرافعة: حيث اتهمت النيابة العامة المتهم أنه أصدر الشيك المبين بالأوراق لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت معاقبته بالمادة ١٥٣٤ فقرة (أ) من قانون التجارة.