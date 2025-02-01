صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام زد في الدوري

أعلن علي ماهر، المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي، عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق زد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر الدوري المصري اليوم السبت.

ويضم تشكيل المصري امام زد كلا من "محمود حمدي -كريم العراقي -محمد دبش- محمد هاشم - عمرو السعداوي -سامادو -محمود حمادة -حسن علي -عبدالرحيم دغموم-كريم بامبو - صلاح محسن"

ويدير اللقاء كلا من محمد الغازي (ساحة)، أحمد لطفي وعدي عيد (مساعدين)، د عمرو رمضان (رابع)، علاء صبري وأحمد حسام طه (تقنية الفيديو).

ويخوض فريق المصري البورسعيدي في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم السبت الموافق 1 فبراير مواجهة قوية ضد نظيره زد أف سي في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز.

حيث يلتقي الفريقين على استاد السويس الجديد، وسيتم بث المباراة حصريًا عبر قنوات أون تايم سبورت، التي تمتلك حقوق نقل مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الفريق البورسعيدى، بقيادة على ماهر، المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما استعاد نغمة الانتصارات فى الجولة الماضية بالفوز على إنبى بهدفين مقابل هدف، ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس برصيد 18 نقطة، من 10 مباريات، حقق الفوز في 5 وتعادل في 3 وخسر 2.

فيما يسعى فريق زد لاستعادة انتصاراته مرة أخرى ويدخل زد المباراة محتلًا المركز الثامن برصيد 13 نقطة، حصدها من 10 مباريات، حقق الفوز في 3 وتعادل في 4 وخسر 3.