الفاتيكان تحتضن معرضا بعنوان " الأردن فجر المسيحية"

انطلق مساء الجمعة 31 يناير 2025، في الفاتيكان، معرض "الأردن: فجر المسيحية"، برعاية وزيرة السياحة والآثار لينا عنّاب، وحضور السفير الأردني لدى روما قيس أبو دية، ومدير هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، وعدد من الشخصيات الدينيّة والسياحيّة، وعدد من أعضاء مجلس الأعيان، وحضور لافت للإعلام الايطالي وإعلام الفاتيكان. ومن الجانب الكنسي حضر مدير المركز الكاثوليكي الاب رفعت بدر، ورئيس كنيسة الارمن الكاثوليك الاب ناريك.



واشتمل المعرض الذي أشرفت عليه وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة والمخرج إياد الخزوز عرضًا لتاريخ الأردن المسيحي وخاصة مواقع الحج المسيحي في الأردن وهي المغطس ومكاور وجبل نيبو وموقع مار الياس وموقع سيدة الجبل في عنجرة. وتمّ عرض فيديو بطريقة إخراجية فنية رائعة حول تاريخ الأردن المسيحي. ويشتمل المعرض على 90 مقتنى أثريًا يتحدّث عن تاريخ الأردن القديم وصور للكنائس الحالية وصور لزيارات البابوات للأردن في أعوام 1964 و2000 و2009 و2014.

ويستمرّ المعرض مفتوح الأبواب مجانًا اعتبارًا من هذا اليوم إلى نهاية شهر فبرايير المقبل وسيشهد زيارة لعدد من الشخصيات الدينيّة والمدنيّة من الأردن والفاتيكان وإيطاليا. ويُقام هذا المعرض في هذه السنة 2025 كونها سنة اليوبيل والذي من المتوقع ان يزور روما فيها 35 مليون حاج، وكذلك يُقام في الذكرى 25 سنة لزيارة البابا يوحنا بولس الثاني إلى الأردن، و25 سنة على بدء الحج إلى موقع المعموديّة.