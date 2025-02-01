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السبت 01 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل هجومى لفريق البنك الأهلى أمام إنبى فى الدورى

طارق مصطفي
طارق مصطفي
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 أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى، تشكيل الفريق لمواجهة انبى ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز 
وجاء التشكيل على النحو التالى 
حراسة المرمى 
عبد العزيز البلعوطى 
خط الدفاع 
سعيدو سيمبورى، داو سيريل، هشام صلاح، يعقوبو 
خط الوسط 
سيرجى اكا، احمد ربيع، محمد ابراهيم، محمد بسيونى 
خط الهجوم 
جريندو، اسامة فيصل 
وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى 
احمد صبحى، بوبكر كيتا، محمد فتحى، احمد ياسر ريان، مصطفى عبد الرحيم، امير مدحت، احمد مدبولى، احمد سعيد، حسن أحمد

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