تشكيل هجومى لفريق البنك الأهلى أمام إنبى فى الدورى

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى، تشكيل الفريق لمواجهة انبى ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز

وجاء التشكيل على النحو التالى

حراسة المرمى

عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع

سعيدو سيمبورى، داو سيريل، هشام صلاح، يعقوبو

خط الوسط

سيرجى اكا، احمد ربيع، محمد ابراهيم، محمد بسيونى

خط الهجوم

جريندو، اسامة فيصل

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى

احمد صبحى، بوبكر كيتا، محمد فتحى، احمد ياسر ريان، مصطفى عبد الرحيم، امير مدحت، احمد مدبولى، احمد سعيد، حسن أحمد