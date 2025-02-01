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السبت 01 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

حنان سمير مديرًا عامًا للاتصال المؤسسي والتسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري

حنان سمير
حنان سمير
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أعلن البنك الأهلي المصري عن ترقية حنان سمير إلى منصب مدير عام الاتصال المؤسسي وقطاع التسويق والتنمية المجتمعية، وذلك تقديرًا لمسيرتها المهنية المتميزة التي تمتد لأكثر من 25 عامًا داخل البنك، حيث يأتي ذلك في إطار تعزيز هياكله القيادية.

وتأتي هذه الترقية انعكاسًا لجهود حنان البارزة في قيادة التخطيط الاستراتيجي للإعلام، وإدارة العلاقات العامة، وتعزيز الروابط الإعلامية، إلى جانب الإشراف على تنفيذ الخطط الإعلامية وإدارة التغطية الإعلامية بكفاءة عالية. 

كما لعبت دورًا محوريًا في بناء وتوطيد العلاقات مع وسائل الإعلام، مما أسهم بشكل كبير في تعزيز الصورة المؤسسية للبنك وترسيخ مكانته الرائدة في السوق.

ويُعد تعيين حنان سمير في هذا المنصب الجديد جزءًا من استراتيجية البنك الرامية إلى تطوير كوادره القيادية، وتعزيز دوره في مجالات الاتصال المؤسسي والتسويق والتنمية المجتمعية، بما يتماشى مع رؤيته الطموحة لتحقيق التميز والريادة على المستويين المحلي والدولي.

البنك الاهلى المصرى حنان سمير مدير عام الاتصال المؤسسي البنك الأهلي الإعلام