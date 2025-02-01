موقف طارق حامد.. تشكيل ضمك ضد الخليج في الدوري السعودي

أعلن البرتغالي نونو ألميدا، المدير الفني لفريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الخليج، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يحل فريق ضمك، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره الخليج بملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في لقاء ينطلق في الثالثة و25 دقيقة عصرًا بتوقيت القاهرة.

شهد تشكيل ضمك أمام الخليج غياب طارق حامد، كما لم يجلس على مقاعد بدلاء فريقه، وفقًا لقرار المدرب ألميدا.

وبدأ طارق حامد المشاركة في تدريبات ضمك الجماعية، بعد عودته من الإصابة، ليرجع قرار مشاركته في المباريات إلى نونو ألميدا.

لم يشارك طارق حامد مع ضمك في الدوري السعودي سوى في مباراتين، بسبب الإصابة التي لحقت به مطلع الموسم الجاري 2024-2025.

انضم طارق حامد إلى ضمك خلال فترة الانتقالات الصيفية من عام 2023، وينتهي عقده مع نهاية الموسم الحالي.

يحتل ضمك المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 21 نقطة، بينما يأتي الخليج في المرتبة الثامنة وفي رصيده 26 نقطة.

تشكيل ضمك ضد الخليج

حراسة المرمى: نيتا

خط الدفاع: رامزي صولان - محمد الخيبري - فاروق شافعي - عبد القادر بدران - عبد الرحمن العبيد

خط الوسط: فرانسوا كامانو - نيكولاي ستانسيو - فيصل الصبياني - جورج نكودو

وفي الهجوم: حبيبو ديالو.