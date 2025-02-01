أطفال غزة يدخلون الحجر الصحي في مصر لتلقى تطعيمات الحصبة والشلل

كشف عوض الغنام، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، حالات المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في مصر ، قائلًا: "إنه تم استقبال طفل لديه مرض مناعي، وسيتم دخول جميع الأطفال الأقل من ١٢ عامًا إلى الحجر الصحي لتلقي اللقاحات الخاصة بالحصبة وشلل الأطفال".

وأضاف مراسل الفضائية، خلال مداخلة هاتفية وتغطية حية من أمام المعبر، أن المصابين الذين تم استقبالهم ليسوا أسرى مفرج عنهم

واستقبل معبر رفح البري، اليوم، 50 مصابًا فلسطينيًا لتلقي العلاج اللازم في المستشفيات المصرية، وذلك بعد توفير العديد من سيارات الإسعاف المجهزة طبيًا بالقرب من المعبر، لاستقبال المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلاقي العلاج اللازم.