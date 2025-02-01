ads
السبت 01 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أطفال غزة يدخلون الحجر الصحي في مصر لتلقى تطعيمات الحصبة والشلل

من امام معبر رفح
من امام معبر رفح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف عوض الغنام، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، حالات المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في مصر ، قائلًا: "إنه تم استقبال طفل لديه مرض مناعي، وسيتم دخول جميع الأطفال الأقل من ١٢ عامًا إلى الحجر الصحي لتلقي اللقاحات الخاصة بالحصبة وشلل الأطفال".
وأضاف مراسل الفضائية، خلال مداخلة هاتفية وتغطية حية من أمام المعبر، أن المصابين الذين تم استقبالهم ليسوا أسرى مفرج عنهم
واستقبل معبر رفح البري، اليوم، 50 مصابًا فلسطينيًا لتلقي العلاج اللازم في المستشفيات المصرية، وذلك بعد توفير العديد من سيارات الإسعاف المجهزة طبيًا بالقرب من المعبر، لاستقبال المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلاقي العلاج اللازم.

المصابين الفلسطينيين اللقاحات ا الحصبة شلل الأطفال معبر رفح