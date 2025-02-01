أستاذ علوم السياسية: مصر قدمت كل الإمكانيات لاستقبال المصابين من غزة

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن الإفراج عن الأسرى اليوم يعد رسالة قوية تؤكد على التزام المقاومة بقضية الأسرى، ونحن نترقب أن تستمر هذه العمليات حتى يشمل الإفراج عن جميع الأسرى.

وبشأن زيارة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع المقبل، أشار عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا لايف"، إلى أن الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التفاوض حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

ونوه إلى أن هذه الزيارة تحمل أهمية خاصة في ظل الأوضاع المتوترة، حيث يسعى نتنياهو للحصول على الدعم الأمريكي لمواقفه، في وقت تجرى فيه محاولات لوقف الحرب بشكل كامل في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف، أن مصر تواصل تقديم دعمها الطبي والإنساني للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن مصر استقبلت أكثر من 20 ألف جريح فلسطيني عبر معبر رفح.

وأوضح قائلًا: "مصر قدمت كل الإمكانيات لاستقبال المصابين وتجهيز المستشفيات لاستقبال الجرحى، وهذا يعكس الدور البارز لمصر في دعم الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة".

وفيما يتعلق بالمفاوضات السياسية، أكد على استحالة التوصل إلى حل الدولتين في ظل حكومة نتنياهو الحالية، مشيرًا إلى أن "حل الدولتين هو الحل الأمثل، لكن في ظل سياسات حكومة نتنياهو اليمينية، والضغوط الأمريكية والغربية، يبدو أن هذا الحل بعيد المنال".