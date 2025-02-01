محمد شريف على مقاعد بدلاء الخليج ضد ضمك بالدوري السعودي

أعلن اليوناني جيورجوس دونيس، المدير الفني لفريق الخليج، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ضمك، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يستضيف فريق الخليج، اليوم السبت، نظيره ضمك على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في لقاء ينطلق في الثالثة و25 دقيقة عصرًا بتوقيت القاهرة.

يغيب محمد شريف عن تشكيل الخليج أمام ضمك، حيث يجلس على مقاعد البدلاء بعد عودته من الإصابة التي لحقت به مطلع الموسم الجاري.

شارك محمد شريف في 7 مباريات مع الخليج في الدوري السعودي، سجل خلالها هدفين.

يحتل الخليج المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد ضمك في المركز الحادي عشر وفي رصيده 21 نقطة.

تشكيل الخليج ضد ضمك

حراسة المرمى: سيهيتش

خط الدفاع: سعيد حمسل - مارسيل تيسيران - علي الشعفي - بيدرو ريبوتشو

خط الوسط: خالد السميري - مراد الهوساوي - فورتونيس

وفي الهجوم: صالح أبو الشامات - عبد الله السالم - منصور حمزي.