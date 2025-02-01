بركات: مصر جاهزة لاستضافة كأس العالم للقوة البدنية بالهرم غدًا

تنطلق غدا الأحد الموافق 2 فبراير بطولة كأس العالم للقوة البدنية في نسختها الثالثة والمقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير 2025 بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة الهرم.

وأكد اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة أن هذه النسخة من بطولة كأس العالم للقوة البدنية ستشهد مشاركة تاريخية، حيث أكدت 23 دولة حتى الآن مشاركتها في البطولة بزيادة كبيرة عن نسخة العام الماضي بشرم الشيخ والتي شارك فيها 14 دولة.

وأضاف بركات، أن عدد المشاركين وصل إلى 630 لاعبًا ولاعبة، وذلك بسبب النجاح الكبير الذي حققته مصر في تنظيم النسختين السابقتين من كأس العالم بالغردقة عام 2024 وفي شرم الشيخ عام 2023.

واستطرد بركات، أن هذه البطولة تشهد مشاركة خمس دول كبرى لأول مرة وهي إنجلترا وفرنسا وتركيا وكازاخستان وأستراليا، مما سيزيد من قوة وصعوبة المنافسة خاصة مع تواجد قوى عظمى في رياضة القوة البدنية مثل إنجلترا وكازاخستان.

وأوضح بركات، أن البطولة ستشهد تواجد عربي قوي بمشاركة السعودية وسوريا والجزائر والمغرب والعراق واليمن ولبنان بالإضافة إلى فلسطين التي ستشارك بلاعبين.

واختتم بركات تصريحاته بتوجيه الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على استمراره في دعم الاتحاد والبطولة من أجل أن تخرج بطولة عالمية تليق باسم مصر.