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السبت 01 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بالساحل لمدة عامين

أرشيفية
أرشيفية
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قضت محكمة جنح الساحل بحبس تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص لمدة سنتين، بعد إدانتهم بارتكاب وقائع سرقة من داخل الشقق السكنية بدائرة القسم.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط المتهمين، عقب تلقي بلاغ من طبيب يفيد بتعرض مسكنه للسرقة، حيث استولى الجناة على مبلغ مالي، وهاتفين محمول، ولاب توب خاص به.

وأسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد هوية المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبطهم، وبحوزتهم المسروقات، والتي شملت مبلغًا ماليًا، وسيارة، وحسابًا بنكيًا، بالإضافة إلى المضبوطات الأخرى.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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