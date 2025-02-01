الكشف الطبي بالمجان على 1609 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

أعلنت مديرية الصحة في دمياط، تنفيذ قافلة طبية مجانية تردد عليها ١٦٠٩ مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، بقرية الابراهيمية القبلية بمركز كفر سعد حيث تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جهود مديرية الصحة لاستكمال القوافل الطبية لتغطية كافة المناطق بالخدمات الطبية والعلاجية والتى تتضمن عيادات متنقلة بتخصصات طبية و وحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، حيث تلقى " المحافظ " بيان من المديرية فى هذا الخصوص، تضمن أبرز نتائج القافلة التى تم اطلاقها على مدار يومين ، بقرية الابراهيمية القبلية بمركز كفر سعد.

و أشار الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة أن القافلة تضمنت 10 عيادات تخصصية متنقلة تردد عليها ١٦٠٩ مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، تم تحويل ٣ حالات إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم و إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٣ حالات، هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ١٥٠ حالة ضمن مبادرة " افحص واطمن " وكذلك فحص ٢١ حالة بالأشعة و٤٥ حالة أخرى بالسونار و إجراء ٤٢٧ تحليل بمعمل الدم و ٣٠ تحليل بمعمل الطفيليات ،كما تضمنت القافلة إقامة ٨ ندوات توعوية صحية حضرها ١١٥ مواطن.

هذا ويشار إلى أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعى فى إطار خطة التعاون بين المحافظة و وزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، حيث تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

استضافت مستشفى دمياط العام المؤتمر العلمي لأساسيات الغسيل الكلوي تحت رعاية معالي الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتحت إشراف الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط ، و فى حضور الدكتور كريم سالم مدير ادارة الكلى بوزارة الصحة و الدكتور أسامة الشحات سفير الجمعية المصرية لامراض الكلى و الدكتور أحمد خليل وكيل مديرية الصحة و الدكتور محمد فهيم مدير الادارة العامة للطب العلاجي و الدكتورة أسماء الباز مدير إدارة الكلى بمديرية الصحة.