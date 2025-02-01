شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غداً الأحد، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد و دافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلًا، وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء.

كما يشهد غدًا الأحد، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتكون كثيفة علي مناطق من الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غداً الأحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 9 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 13 درجة.