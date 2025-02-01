افتتاح النسخة الثانية من معرض تعميق التصنيع المحلي.. صور

افتتح المهندس محمود سيلمان وكيل اتحاد الصناعات المصرية، ومحمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، النسخة الثانية من معرض تعميق التصنيع المحلي، اليوم السبت، والذي تنظمه غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية.

وشارك في افتتاح المعرض كل من الدكتور محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية والمهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية وأعضاء مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية ومنهم المهندس محمد العايدي والمهندس عمرو أبو فريخة وشيماء عليبة والمهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات و المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني لغرفة الصناعات الهندسية.

وأشاد المشاركون بالافتتاح بما وجدوه من تنظيم متميز و عدد العارضين الكبير والإقبال الكبير من اصحاب المصانع والشركات على زيادة المعرض في أول يوم له.

وقال الدكتور محمود سليمان وكيل اتحاد الصناعات المصرية، إن معرض تعميق التصنيع المحلي يهدف إلى تحقيق تكامل حقيقي بين المصنعين والتعرف على احتياجات كل مصنع من مستلزمات إنتاج قد تكون موجودة بالسوق المصري ونحن نقوم باستيرادها.

معرض تعميق التصنيع المحلي

وأوضح محمد المهندس، أن نجاح النسخة الأولى من المعرض العام الماضي هو ما جعل الطلب كبيرا على المشاركة في هذه النسخة من المعرض فقد تخطى عدد العارضين هذا العام 210 شركة عارضة.

ونوه إلى أن هناك إقبال كبير على المعرض ومشاركة قوية للشركات وتواصل مباشر بين المصنعين ويعضهم داخل المعرض للتعرف على ما يتم إنتاجه في مصر وما يتم استيراده ويمكن العمل على تصنيعه محليا للحد من الفاتورة الاستيرادية وتحقيق تكامل صناعي مصرى وهذا هو مايهدف اليه المعرض.

معرض تعميق التصنيع المحلي

وقال المهندس عمرو أبو فريخة، إن هذا المعرض يهدف إلى دعم الصناعة المصرية وتعميقها، مؤكدا أن هناك إقبالا كبيرا مقارنة بالعام الماضي من العارضين والزوار نتيجة للآثار الإيجابية على القطاع التي تركتها النسخة الأولى العام الماضي.

وأوضح، أن الغرفة قامت بتنظيم رائع ومجهود متميز هذا العام وهناك إقبال كبير من الزوار بهدف التعرف على احتياجاتهم التي يستوردونها من الخارج ويمكن تصنيعها محليا.

معرض تعميق التصنيع المحلي

ونوه محمد العايدي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية إلى أن الهدف الذي تسعى إليه الغرفة من تنظيم المعرض هو تعميق التصنيع المحلي وتحقيق تكامل حقيقي بين المصنعين وبعضهم وهذا تحقق بالفعل بالمعرض ولمسناه من الزوار والعارضين داخل المعرض.

وأشاد العايدي بالحضور الكبير من الزوار للمعرض بهدف تعميق التصنيع المحلي والحد من الفاتورة الاستيرادية لمستلزمات الصناعات الهندسية.