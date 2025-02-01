المدبر البطريركي الأرشمندريت بولس نزها يزور إدارة كاريتاس الأردن

قام اليوم المدبر البطريركي لأبرشية بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن للروم الملكيين الكاثوليك، الأرشمندريت بولس نزها، ويرافقه الأب نبيل حداد، القيم العام عن الأبرشية، والأب جورج شرايحة بزيارة إلى مبنى إدارة كاريتاس الأردن في جبل عمان.



وكان في استقبال الوفد المدير العام لكاريتاس الأردن السيد وائل سليمان، إلى جانب ممثلين عن رؤساء الأقسام والقطاعات.

وخلال الزيارة، قدم السيد وائل موجزًا عن عمل كاريتاس، تلاه عرض فيديو قصير يسلط الضوء على أبرز مشاريعها.

كما قدّم منسقو المشاريع شروحات تفصيلية حول مختلف القطاعات التي تشمل الصحة، والتعليم، والدعم النفسي، والمهارات الحياتية، والتي تنفذها كاريتاس الأردن عبر مراكزها المنتشرة في جميع محافظات المملكة.



وأكد الأرشمندريت نزها خلال اللقاء على رسالة الكنيسة في خدمة المحتاجين، مشددًا على أهمية العمل المشترك لتعزيز التضامن الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.