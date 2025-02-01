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السبت 01 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الزراعة تنفذ 14 مدرسة حقلية لدعم المستفيدين من مشروع سيل

جانب من المدارس الحقلية
جانب من المدارس الحقلية
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نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "سيل" ١٤ مدرسة حقلية جديدة، لتقديم الدعم الفني للمستفيدين بمناطق المشروع المختلفة.

وقال الدكتور هاني درويش رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي والمدير التنفيذي لمشروع سيل، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتوسع في عدد المدارس الحقلية، وتقديم خدمات الدعم الفني، ونقل التوصيات والممارسات الزراعية الحديثة للمزارعين.

وأشار درويش إلى أن المدارس الحقلية شملت نقل التوصيات الزراعية للمزارعين لعدد من المحاصيل من بينها: البصل، الشيح (البابونج)، الثوم، البردقوش، والبطاطس،  كـذلك القمح، فضلا عن الإنتاج الحيواني، وتسمين البط المسكوفي، فضلا عن دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتنمية مهارات المرأة الريفية، وذلك بمناطق المشروع المستهدفة المختلفة.

واضاف المدير التنفيذي لمشروع "سيل"، أن جلسات المدارس الحقلية شهدت تفاعلا وتعاون بين الاعضاء والميسرين، فضلا عن اجراء التحليل البيئي ووضع التوصيات اللازمة.

وأوضح درويش أن المدارس الحقلية تستهدف أيضا دعم و تعليم و تدريب سيدات الريف لجعلهم قادرين على ادارة المشروعات الصغري، لزيادة الدخول، وتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق التنمية الزراعية والريفية.

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