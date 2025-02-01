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السبت 01 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

المصري الديمقراطي: وجهنا من رفح رسائل باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية تؤكد رفض مخطط التهجير

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توجه وفد من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، برئاسة فريد زهران رئيس الحزب إلى مدينة رفح، وعدد من قيادات الحزب ونوابه بالبرلمان، وعدد من شباب الحزب، وممثلين عن عدة أحزاب وقوى سياسية، أمس جنبًا إلى جنب مع وفد شعبي  إلى مدينة رفح للتعبير عن رفض الشعب المصري لتصريحات الرئيس الأمريكي الداعية لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

جاء ذلك بعدما سبق وقد وجه فريد زهران نداءً دعى فيه القوى الشعبية، والأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، وكافة أطياف الشعب المصري إلى الانضمام إلى وفد شعبي يوم الجمعة 31 يناير للتوجه إلى معبر رفح للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ورفض محاولات تهجير الفلسطينيين.

ووجه الجميع من أمام المعبر رسائل باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية تؤكد رفض المصريين جميعهم لمخطط التهجير،الذي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويهدد استقرار دول المنطقة جميعها، ورفض أي تسوية لا تقوم على الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها قيام دولته المستقلة على أرضه، ورفع المشاركون أعلام مصر وفلسطين ولافتات بعدة لغات تؤكد شجبهم ورفضهم للتهجير.

مدينة رفح تصريحات الرئيس الأمريكي الداعية لتهجير الفلسطينيين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران