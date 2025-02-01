محمد الغازي حكما لمباراة المصري وزد في الدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراة المصري البورسعيدي وزد بالجولة الحادية عشرة في الموسم رقم 66 للدوري الممتاز والذي يشهد 4 مواجهات مساء اليوم (السبت).

حكام مباراة المصري وزد

ويدير الللقاء كلاًمن محمد الغازي (ساحة) ’ أحمد لطفي وعدي عيد (مساعدين) ’ عمرو رمضان (رابع) ’ علاء صبري وأحمد حسام طه (تقنية الفيديو).

يخوض فريق المصري البورسعيدي في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم السبت الموافق 1 فبراير مواجهة قوية ضد نظيره زد أف سي في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز.

حيث يلتقي الفريقين على استاد السويس الجديد.

القناة الناقلة ل مباراة المصري وزد

سيتم بث المباراة حصريًا عبر قنوات أون تايم سبورت، التي تمتلك حقوق نقل مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الفريق البورسعيدى، بقيادة على ماهر، المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما استعاد نغمة الانتصارات فى الجولة الماضية بالفوز على إنبى بهدفين مقابل هدف، ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس برصيد 18 نقطة، من 10 مباريات، حقق الفوز في 5 وتعادل في 3 وخسر 2.

فيما يسعى فريق زد لاستعادة انتصاراته مرة أخرى ويدخل زد المباراة محتلًا المركز الثامن برصيد 13 نقطة، حصدها من 10 مباريات، حقق الفوز في 3 وتعادل في 4 وخسر 3.