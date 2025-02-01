المسلماني خلال اللقاء الفكري: الإحباط سلاح مدمر والموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينين واضح

قال الكاتب الصحفي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، خلال حديثه عن القضايا الراهنة، إن هناك موجة إحباط، وموجة الإحباط واليأس تسود بين كثيرين من أبناء الشعب المصري، محذرا من أن اليأس "سلاح دمار شامل"، وأن الاستسلام له هو استسلام للعدو، مؤكدًا أنه يجب أن نتحلى بالأمل، والحركة دوما هي ما يعطي الأمل.

وأضاف المسلماني، خلال حديثه باللقاء الفكري، اليوم السبت، بعنوان "حالة المعرفة في عالم متغير"، والذي عقد بالقاعة الرئيسية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وتديره الإعلامية ريهام الديب، إن

موقف مصر وشعبها والنبلاء الأحرار في العالم ساند الشعب الفلسطيني على الصمود والوقوف في وجه مخططات التهجير.

وقال: "بعد كل ما فعله الاحتلال الإسرائيلي، ومساعيه لتفريغ الأرض من أصحابها، اتجه الغزيون شمالا فور وقف إطلاق النار ليعودوا إلى بيوتهم حتى لو كانت تهدمت".

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن الموقف المصري ضد تهجير الفلسطينين، وقد عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بكلمات واضحة، كما أن الدعم المؤسسي للشعب الفلسطيني تستمر به أجهزة الدولة، والموقف الشعبي بدا واضحا في التظاهرة الشعبية عند معبر رفح.

ونوه المسلماني إلى أن هناك محاولات للضغط ليرى الآخر إن كنا سنغير موقفنا أم لا، لكن السياسة والمساندة المصرية راسخة.

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